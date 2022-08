Poche righe, ma piuttosto allarmanti quelle che oggi su La Repubblica accompagnano la situazione dell'Inter. "Sono giorni balordi: la squadra zoppica, la stella s’azzoppa e il presidente nega anche gli spiccioli per il difensore di riserva. Su Simone Inzaghi è ricaduta buona parte delle responsabilità per l’1-3 con la Lazio e nel frattempo lui ha perso Lukaku: salterà per la distrazione ai flessori della coscia sinistra almeno 4 partite di campionato e 2 di Champions, mentre Zhang ha messo il veto su Acerbi, il cui stipendio (1,5 milioni di eu- ro fino a giugno, diritto di riscatto a 3,5) è considerato troppo oneroso. Marotta prova a fargli cambiare idea per chiudere all’ultimo giorno (può far posto prestando Salcedo e Agoumé), mentre l’allenatore rileva la presenza in rosa di due soli centrali di ruolo, Skriniar e De Vrij".