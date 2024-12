In questo sabato di Serie A non scenderà in campo solo l'Inter, attesa dalla trasferta di Cagliari. Questa sera, infatti, all'Olimpico la Lazio ospiterà l'Atalanta prima in classifica. La Repubblica definisce il big match di Roma come "il secondo atto del testa a testa a distanza per la vetta tra la Dea" e i campiono d'Italia, che devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina, e "un esame di maturità" per la squadra di Gasperini, chiamata a dimostrare di poter convivere con la pressione di chi lotta per lo scudetto.