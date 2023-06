Interessante articolo oggi su La Repubblica riguardo alla ripartizione dei diritti tv sia per quel che riguarda il futuro che guardando alla stagione appena conclusa. Secondo il quotidiano, il bando riguardante il quinquennio 2024-2029 potrebbe concludersi (guardando allo scenario più verosimile) con "una nuova combinazione tra Dazn e Sky sul modello di quella attuale", ma la risposta arriverà al termine delle trattative private appena avviate.

La regola attuale ha permesso intanto ai nerazzurri di guadagnare una piccola somma. L'Inter risulta infatti la squadra più trasmessa da Sky, 19 volte su 38. "Attenzione, la colpa non è di Sky - si legge -. Semplicemente, è un effetto dell’accordo tra la Lega Serie A e le tv. E della logica dei pick, il diritto di scegliere per primi le partite migliori, che spettano a chi ha pagato di più, quindi Dazn, che ogni settimana può prendersi in esclusiva le prime due gare da trasmettere. Sky deve accontentarsi della terza. L’audience determina l’assegnazione dell’8% dei ricavi dei diritti tv. Una percentuale che vale circa 80 milioni di euro da dividere tra le venti squadre di Serie A. Ora, considerando gli ascolti di Dazn, che ha trasmesso tutte le partite, il Napoli era la terza squadra più vista in televisione, quasi al pari del Milan secondo, e davanti all’Inter. Che però grazie alle 19 partite trasmesse anche su Sky ha raggiunto 11 milioni di spettatori in più. Mentre al Napoli, che ha beneficiato di quel bacino di utenti solo 2 volte, Sky ha garantito appena un milione di spettatori. Da qui il sorpasso nerazzurro che, in termini di distribuzione di ricavi televisivi, vale circa 2 milioni".