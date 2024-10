Rodri, Bremer, Carvajal, forse Zapata (si aspettano gli esami). C'è uno stillicidio di infortuni gravi che si stanno accumulando. E che hanno portato La Repubblica a un'analisi sul sovraccarico dei giocatori.

Tra nazionali e club, si legge, un giocatore può arrivare a settanta partite stagioni: secondo gli esperti non dovrebbe arrivare oltre 55 e il totale complessivo dei minuti giocati viene distribuito per metà su otto giocatori in media. Con il Mondiale per club si giocheranno fino a 15 partite in più e i dati evidenziano lesioni dieci volte più frequenti in partita e in allenamento.

Un dato su tutti impressiona: a 25 anni Mbappé ha giocato lo stesso numero di partite di Platini al momento del ritiro, quando aveva 32 anni. In un'epoca nella quale l'intensità delle partite è nettamente superiore a quelle degli anni Ottanta e Novanta. Per contro, si legge ancora, i giocatori non sono disposti a ridursi lo stipendio per giocare meno.