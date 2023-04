A margine dell'assemblea di ieri sera all'Hotel Gallia, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, oltre a confermare il mese di maggio come scadenza per la pubblicazione del nuovo bando per i diritti televisivi, ha toccato anche il tema della radio-tv di Lega, processo che è arrivato ad una sorta di finale, visto che bisognerà scegliere tra due candidate, ovvero RDS e il gruppo Triboo. C'è stata una discussione al termine della quale "si è deciso di completare l'istruttoria per poi tornare in assemblea", ha chiosato Casini che ha poi annunciato il rinnovo dell'accordo per un ulteriore anno, quindi per la stagione sportiva 2023-2024, tra la Lega Serie A e l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.