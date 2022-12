Anche Il Sole 24 Ore in edicola questa mattina pone l'accento sulla norma 'salva calcio' in arrivo in Parlamento. Come spiega nel dettaglio il quotidiano, "i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionali e comunali, e dell’Iva già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, in scadenza al 22 dicembre 2022 sono ritenuti in regola anche se effettuati in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza le prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e le successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. I versamenti rateizzati sanno comunque maggiorati del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.