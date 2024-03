In segno di solidarietà nei confronti del compagno di squadra Juan Jesus, al centro del caso di presunto razzismo assieme a Francesco Acerbi, il Napoli avrebbe in mente un'iniziativa simbolica. Secondo Il Mattino, infatti, per la prossima gara interna contro l'Atalanta dopo la sosta per le Nazionali i giocatori potrebbero entrare in campo con delle maschere oppure con una tinta di colore nero sul volto.