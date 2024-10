Oggi in agenda è previsto un incontro importante per il futuro del Meazza e per l'eventuale nuovo stadio a Milano. A Roma i rappresentanti di Inter e Milan, rispettivamente Oaktree e RedBird, incontreranno il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per parlare, come evidenzia Il Giorno, sia della questione del vincolo sul secondo anello che potrebbe scattare nel 2025 e sia del valore dello stadio e dell'intera area di proprietà comunale, che deve essere stabilito dall'Agenzia delle Entrate, per eventualmente procedere all'acquisto dell'area.



Se dalla riunione emergessero pareri positivi, si potrebbe procedere con la costruzione del nuovo impianto nella zona di San Siro e parallelamente rifunzionalizzare il Meazza con ristoranti, hotel e servizi, scenario che implicherebbe la demolizione di parte dell'attuale struttura.