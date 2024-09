Piotr Zielinski oggi alla ripresa degli allenamenti ad Appiano sarà al lavoro con gli altri compagni: il polacco è il primo nazionale a rientrare alla base dopo la sosta. E l'ex Napoli ha grandissima voglia di raccogliere i primi minuti da interista dopo le esclusioni nelle prime tre giornate di campionato. Esclusioni dovute anche a una condizione da ritrovare dopo l'infortunio.

Ora - come ricorda la Gazzetta dello Sport - il calendario dei campioni d'Italia inizia a diventare fitto fitto e così ci sarà bisogno di tutti, soprattutto di chi come il polacco ha grande esperienza a ogni livello. Peraltro, il polacco è tra i pochi nerazzurri ad aver iniziato la preparazione fin dai primissimi giorni di lavoro, ha avuto tutto il tempo di assimilare il calcio secondo Simone e gode della stima dell’allenatore, che lo considera un titolare aggiunto e lo ha voluto con sé da tempi non sospetti, pianificandone l’ingaggio da svincolato insieme ai dirigenti già durante la stagione passata. Allo U-Power stadium contro il Monza lo aspettano i primi minuti ufficiali della nuova vita nerazzurra.

Nella Polonia è stato impiegato da regista nel 3-5-2, stesso modulo di Inzaghi. E allora ecco che Zielinski è pronto a sdoppiarsi per l’Inter: mezzala sinistra alla Mkhitaryan (senza dimenticare che nelle amichevoli precampionato ha giocato anche dalla parte opposta, condividendo la mediana con l’armeno) o play basso alla Calhanoglu.