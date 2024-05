E adesso è in bilico la tournée prevista a luglio in Cina. Dopo l'addio di Zhang, ragionevolmente cambieranno i programmi: rischia seriamente di saltare la partenza fissata per il 25 luglio alla volta di Chengdu, provincia del Sichuan, dove si sarebbero dovute disputare le amichevoli con Atletico Madrid e PSG.

L'accordo - come specifica la Gazzetta - non era ancora stato firmato e nei prossimi giorni si capirà meglio, ma la sensazione è che il viaggio sarà cancellato. E l'Inter di conseguenza riorganizzerà la sua estate. Il raduno ad Appiano, in ogni caso, sarà intorno al 10 luglio.