A qualcuno non sarà sfuggita la presenza in panchina di Buchanan, ormai ai saluti dopo l'accordo con il Villarreal per il prestito oneroso da 1 milioni e riscatto in favore degli spagnoli fissato a 13.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, per sostituire il canadese, l'Inter è al lavoro con la Roma su Zalewski: è lui il primo nome della lista. La conferma, indiretta, è arrivata dalle parole del presidente Beppe Marotta prima del match con il Monaco: "Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno sin qui trovato spazio. Cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza, abbiamo un’ossatura di squadra che ci permette di stare tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato".