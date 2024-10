Prima della sosta, l'Inter aveva ripreso a marciare forte: tre vittorie di fila tra campionato e Champions erano arrivate nel momento più delicato, dopo il ko nel derby. Una reazione veemente. E per questo Inzaghi non si sarebbe voluto fermare.

Ora i nerazzurri sono attesi dal trittico Roma-Young Boys-Juventus. Le nazionali - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - hanno comunque fornito ulteriore entusiasmo a diversi elementi visti i tanti gol e assist mandati a referto.

Secondo la rosea, l'impegno agevole sulla carta in Champions può agevolare le scelte di turnover. Lo Young Boys è ancora a quota zero, ha subito 8 gol senza segnarne ad Aston Villa e Barcellona, e in campionato non va meglio (i campioni in carica sono all’ultimo posto e nella sosta hanno esonerato l’allenatore Patrick Rahmen, affidando la panchina ad interim a Joel Magnin). L'insidia vera riguarda il campo sintetico.