A gonfie vele la fase di prelazione per gli abbonamenti nerazzurri in vista della prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i primi dati sono impressionanti: ha già rinnovato l'85% degli aventi diritto e nei due giorni in cui i tesserati potranno cambiare settore il club si aspetta di arrivare intorno al 95%. La rimanenza andrà agli iscritti alla lista d'attesa creata l'anno scorso (circa 15mila persone che attendono una disdetta), quindi non sembrano esserci margini per la vendita libera.

L'incasso? La previsione parla di circa 25 milioni per il campionato e 30 includendo la Champions. Ci si potrebbe comprare Gudmundsson...