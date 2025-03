L'Inter non vuole lasciare nulla per strada e la fame per uno scudetto bis c'è eccome. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, in viale della Liberazione sono tutti allineati: tecnico, squadra e dirigenti danno la caccia al 21°.

"Il fascino delle notti di Champions ha spesso acceso gli animi nerazzurri in questa stagione, ma sarà pur sempre il campionato il giudice della stagione - si legge -. Se la matematica conta, quel +1 in classifica vale più di qualcosa: da qui in avanti la corsa sarà sempre più serrata, ma c’è una squadra che parte comunque in vantaggio. Di poco, ma ha il muso davanti agli altri".

Il problema attuale si chiama infermeria: dopo la sosta tutti torneranno a disposizione, ma fino ad allora Inzaghi dovrà fare di necessità virtù. "Essere in corsa su tutti i fronti logora, certo, ma motiva tutti e aiuta ad andare oltre la fatica - si legge -. Più si va avanti nella possibilità di scrivere la storia e più ci si convince di poterlo fare per davvero. A fine marzo nell’anno del Triplete, proprio come oggi, l’Inter aveva appena un punticino sulla Roma e 3 dal Milan: come sia finita, è cosa nota".

Al momento, infortuni e stanchezza vanno a braccetto. Ma non ci si può fermare e si gioca ogni tre giorni tra campionato e coppe varie. L'Inter va avanti, nonostante tutto.