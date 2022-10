L'infermeria della Juve è sempre più affollata: ai nove giocatori già indisponibili, nelle ultime ore si sono aggiunti Weston McKennie e Iling-Junior, sicuri assenti contro l'Inter domenica sera. Chi, invece, è in dubbio per il derby d'Italia è Dusan Vlahovic, dopo aver dichiarato forfait sabato sera contro il Lecce: dal club bianconero, si legge sulla Gazzetta dello Sport, rassicurano sul fatto che non si tratti di nulla di grave, Max Allegri ha deciso di risparmiarlo per precauzione. "Dietro le quinte, il timore che sia un riacutizzarsi della pubalgia c’è e contro il Psg la sua presenza è più che in dubbio e chissà se Dusan starà bene per l’Inter", la chiosa del pezzo.