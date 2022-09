La Gazzetta dello Sport ha dedicato una breve scheda di presentazione al Viktoria Plzen, avversario europeo dell 'Inter domani sera nella seconda giornata del gruppo C di Champions League. I cechi, reduci dalla vittoria per 3-2 sull'Olomuc, si sono confermati primi in campionato a pari punti con lo Slavia Praga, anche se hanno disputato un match in meno. Il bilancio tra i confini nazionali parla di sei vittorie e un pareggio, pur senza avere né il miglior attacco né la miglior difesa. Proprio quest'ultimo punto è stato messo a nudo all'esordio continentale contro il Barcellona al Camp Nou: 5-1 il risultato finale.

Quanto alle scelte di formazione, sabato il tecnico Michal Bilek ha fatto riposare tre uomini: l’esterno colombiano Mosquera i difensori Jemelka ed Hejda, che contro i nerazzurri avranno sicuramente più lavoro da fare rispetto a quanto succede in patria. A Olomuc, aggiunge la rosea, si sono messi in evidenza Chory con una doppietta e il terzino Havel, autore dell’assist del primo gol e del terzo decisivo centro. La difesa, si diceva, è decisamente perforabile, specie se presa in velocità. Attenzione a Vlkanova, un po’ regista un po’ seconda punta nel 4-2-3-1 di Bilek, e a Sykora, in gol a Barcellona, esterno di corsa e di tocco. In campionato, è stato provato anche il 3-5-2, per intasare di più il centrocampo e coprirsi dietro.

In generale, "il Viktoria Plzen non perde in casa da maggio 2021 (28 gare), ma comunque la si giri non appare certo un’avversaria temibile. Qui, nella terra della birra e dell’acciaio, l’Inter deve essere spumeggiante e solida. E pensare soltanto a vincere", la chiosa del pezzo.