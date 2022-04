Niente ritiro prepartita: Inzaghi ha deciso di sgomberare la mente dei suoi per qualche ora in attesa di scendere in campo stasera nel derby. L'Inter si ritroverà stamattina alla Pinetina per risveglio muscolare, pranzo, riposo e poi partenza per San Siro. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sono almeno due i dubbi di formazione: Darmian sulla fascia destra insidia il favorito Dumfries, mentre in avanti tutto porta alla coppia Dzeko-Lautaro, con Correa però che spera ancora. Confermato il rientro dal 1' di De Vrij.