Due big-match a San Siro da qui a fine mese: prima la Juve in Coppa Italia, poi la Lazio in campionato. "Due gare che contribuiranno ad aumentare considerevolmente gli incassi da botteghino della stagione, visto che ormai il sold out è diventata una piacevole consuetudine", spiega la Gazzetta dello Sport.

Il derby di Champions, invece, arriverà il 16 maggio. E così l'inizio della vendita dei biglietti dovrebbe arrivare dopo la sfida di Coppa Italia e con le modalità di sempre. "Alla prevendita per gli abbonati seguiranno quelle dedicate ai soci degli Inter Club e titolari della tessera Siamo Noi, purché sottoscritta entro il 18 aprile. Poi vendita libera", spiega la rosea.