Statistica particolare quella tirata fuori oggi dalla Gazzetta dello Sport. Come sottolinea la rosea, l'Inter ha pareggiato le ultime tre partite giocate in trasferta in campionato. "Particolare" perché prende in considerazione anche il 2-2 di Verona dell'ultima giornata del campionato scorso, unendolo al 2-2 di Genova e all'1-1 di ieri al Monza.

Alla squadra di Inzaghi non capitava di pareggiare almeno per tre volte consecutive lontano da San Siro in campionato dal periodo gennaio-marzo 2022, alla prima stagione del tecnico sulla panchina nerazzurra. Allora i segni 'X' in trasferta furono addirittura quattro: 0-0 con l’Atalanta, 1-1 a Napoli, 0-0 a Marassi col Genoa e 1-1 in casa del Torino.