La Nazionale italiana che stasera proverà a strappare il pass per le final 4 di Nations League, con l'obbligo di sbancare la Puskas Arena di Budapest, presenterà ancora tre interisti nella formazione titolare. A differenza dell'11 sceso in campo a San Siro, Alessandro Bastoni dovrebbe dare il cambio come braccetto di sinistra a Francesco Acerbi in un pacchetto difensivo completato da Rafael Toloi e Leonardo Bonucci. Confermati gli altri due nerazzurri a metà campo: Federico Dimarco agirà da quinto a sinistra, Barella da mezzala destra al fianco di Jorginho. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.