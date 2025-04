La Gazzetta dello Sport conferma le scelte di formazione di Inzaghi in vista della partita di stasera contro il Bayern al Meazza. Rispetto alla formazione di Monaco, un solo ritocco: Dimarco al posto di Carlos Augusto. Ed è un ritocco importante perché la variazione sul tema arriva proprio nella zona in il cui il Bayern schiera l’uomo che l’Inter tutta ritiene maggiormente pericoloso, ovvero Olise.

Inzaghi - si legge - ha chiesto ai suoi di far fede anche alla loro natura offensiva, che tanto è evidente in Serie A, e non solo di pensare a non prendere gol. La qualità e la velocità nelle uscite dal pressing tedesco saranno decisive per far trovare campo davanti agli occhi a Thuram e a Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.