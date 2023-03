Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Udinese ha due questioni in sospeso da sistemare per quanto riguarda i rinnovi di contratto: sul tavolo della famiglia Pozzo ci sono i dossier di Pereyra e Becao. "Il primo, in scadenza, sogna di rigiocare un coppa, ma sta trattando e potrebbe restare con un biennale. Il secondo (2024) non ne ha nessuna intenzione. Ha sparato altissimo e ha dietro tante big. L’Inter in testa", si legge sulla rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!