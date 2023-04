Oggi Simone Inzaghi vuole vedere la vera Inter, quella di coppa e non quelle viste ultimamente in campionato, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. "Così anche ieri prima di partire per Salerno, Inzaghi ha voluto parlare alla squadra e pare che abbia ripetuto una semplice parola più e più volte: “atteggiamento”. Quello che deve cambiare in partenza per evitare altri disastri, tutti fotografati da numeri spietati. Ad esempio, l’ultima trasferta vinta risale al 28 gennaio, a Cremona. Da allora, in esterna pari con la Samp e ko con Bologna e Spezia: sommando solo i punti fuori da San Siro, i nerazzurri sarebbero noni, altro che Champions". Per quanto riguarda la formazione, davanti riecco Lukaku e Lautaro, poi dal 1' tornano anche Gosens, De Vrij e Dumfries. Bastoni potrebbe riposare in vista di Lisbona. Regia affidata ancora a Brozovic.