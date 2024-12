Inter-Parma è la partita di Marcus Thuram. Per la prima volta, il francese gioca contro la squadra della città dove è nato, ai tempi di papà Lilian. E va a caccia del gol che in casa gli manca da due mesi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per Marcus sarà un tuffo nel passato rivedere quei colori, tornado con la mente a 27 anni fa. Ma ci sarà poco spazio per l'amarcord: l'Inter deve accelerare e tornare ad accorciare sul Napoli battistrada. "Vogliamo arrivare il più lontano possibile e lavoriamo ogni giorno per questo - ha detto Thuram lunedì scorso alla serata del Gran Galà del calcio -. Ora è il momento di vincere le partite, è quello che dobbiamo fare".

Stasera tornerà a fare coppia con Lautaro, il capitano che non vive un momento facile. Lo scudetto passa anche dal Parma.