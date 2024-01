Oggi la Gazzetta dello Sport non dimentica di sottolineare l'apporto di Marcus Thuram, lo scudiero perfetto di Re Lautaro. L’assist per Calhanoglu a Monza, il settimo di stagione, non fa quasi più notizia. Ma il francese è tornato anche al gol che mancava da un po'. E questo non può che aumentare la fiducia.

E occhio al futuro, perché - come racconta la rosea - Inzaghi e il suo staff vedono praterie ancora inesplorate nel gioco sotto porta. Continuando a lavorare su dettagli e tiro, i numeri di Tikus potrebbero lievitare, al di là delle prestazioni che restano di valore.