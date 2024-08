Enorme prestazione di Marcus Thuram. E non solo per la doppietta. Con un Lautaro ancora a mezzo servizio e con Taremi-Arnautovic da poco rientrati in gruppo, il francese - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - si è caricato l'Inter sulle spalle e solo un paio di errori difensivi gli hanno negato la vittoria che lui più di tutti avrebbe meritato.

Per la rosea, quello di Marassi vale un segnale alla concorrenza da parte dell'ex Borussia MG: Taremi si era preso la scena in precampionato, mentre la ThuLa era in vacanza, ma quando l’Inter ha ricominciato a fare sul serio Thuram ha ripreso da dove aveva lasciato. Prima la perla contro il Chelsea nell'ultimo test, poi i due gol di ieri al Genoa.