Marcus Thuram è tornato subito a sorridere. Dopo un Europeo opaco, all'attaccante francese è bastato tornare a vestirsi di nerazzurro per ritrovare gol e felicità. Per lui, 4 gol in tre giornate e primo posto momentaneo nella classifica capocannonieri.

La Gazzetta dello Sport sottolinea un particolare: ora realizza anche i gol facili, come dimostra la doppietta contro l’Atalanta. Secondo la rosea, Thuram sembra aver risolto quel che era un problema: l’emotività sui palloni comodi. Con i 4 gol in tre partite, ha già raggiunto un quarto delle reti fatte nell’intera Serie A 2023-24 (13).