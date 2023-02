L'1-0 imposto dal Bologna all'Inter ieri non ha fatto altro che confermare l'opinione di quelli che vedono Thiago Motta già pronto per una futura panchina dei nerazzurri. Da par suo, il tecnico italo-brasiliano, che venerdì ha respinto con forza le voci relative a un suo ritorno al PSG ma in prima squadra, ha un contratto ancora di un anno e mezzo e verso aprile capirà se le ambizioni del club sono pari o anche superiori alle sue (club che rinnoverebbe il contratto anche presto…). Intanto, si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha dato una lezione alla sue ex squadra e ha portato i felsinei momentaneamente al 7° posto in classifica.