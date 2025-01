Se Frattesi e Asllani hanno deluso, la Gazzetta dello Sport elogia invece la prestazione di Taremi, che aveva l'arduo compito di non far rimpiangere Thuram, il miglior interista della stagione.

E l'iraniano ha sfruttato a pieno la chance, non solo per gol e assist contro il Milan: la sua è stata una prestazione totale, convincente in ogni suo aspetto. Per Inzaghi conta aver visto la qualità dell’iraniano e la sua capacità di incidere nella partita. Taremi ha bisogno di continuità per esprimersi al meglio e non è un caso che questa prestazione sia arrivata dopo i 45 minuti con l'Atalanta.