Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono già pronti per l'Inter e i primi segnali arrivano dalla sosta nazionali: un assist per l’iraniano, un gol per il polacco. Si tratta di due innesti (a costo zero) che andranno a rinforzare la squadra che sta dominando il campionato, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.

L'Inter è prima in classifica, ma è "anche quella che prima di chiunque altro in Serie A ha messo dentro altri due titolari - si legge -. Proprio così: non due rinforzi qualunque, ma due giocatori che andranno a...”rompere le scatole” a chi intoccabile o quasi è stato lungo questa stagione". Taremi sarà un'arma in più per l'attacco che vedrà le conferme di Lautaro e Thuram, mentre Zielinski potrà permettere a Mkhitaryan di essere più lucido. Ma c'è anche un'altra considerazione da fare: con l'iraniano e il polacco l'Inter si assicura un numero di gol e assist superiori a quelli che sono stati garantiti nella stagione in corso dalla coppia Arnautovic-Sanchez e da Klaassen a centrocampo.