E adesso Real Madrid , Juventus e Barcellona rischiano grosso. La Gazzetta dello Sport ricostruisce: "Il Tribunale Mercantile numero 17 di Madrid ha rovesciato quanto aveva dichiarato un anno fa dando via libera alla UEFA nel caso decida di punire i club ribelli che non hanno ancora abbandonato l’idea della Superlega , ovvero Real Madrid, Barcellona e Juventus, cosa che ovviamente ostacolerebbe in maniera clamorosa mercato e progetti di sviluppo delle tre società.

Dopo aver schivato la minaccia Superlega, la UEFA aveva minacciato sanzioni per i club membri del progetto, che erano rimaste subito in tre. Dopo un anno, l'iter legale ha portato al ribaltamento del giudizio iniziale che aveva dato torto alla UEFA che chiedeva una multa da 100 milioni e l’esclusione per uno o due anni dalla Champions League. "Madrid, Barça e Juventus hanno 20 giorni per fare ricorso, in attesa poi dello scontro potenzialmente decisivo in programma presso il tribunale madrileno nell’udienza tra le parti fissata per il prossimo 14 giugno", riferisce la rosea.

"Al momento dello sviluppo del progetto – si legge nell’ordinanza – le società erano perfettamente consapevoli delle possibili conseguenze che non hanno impedito l’assunzione di impegni di finanziamento che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni". Juventus, Madrid e Barcellona hanno già annunciato che faranno ricorso.