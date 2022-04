Negli ultimi giorni il tema stadio è tornato di stretta attualità, tra indiscrezioni, dichiarazioni di Beppe Sala e risposta di Inter e Milan. La Gazzetta dello Sport spiega l'esigenza dei club di accelerare i tempi per la costruzione di un impianto nuovo, funzionale e che garantisca alle due milanesi ricavi adeguati per competere con le big d'Europa. "Per cui vanno superati, e velocemente, gli ostacoli burocratici che ancora oggi rallentano l’iter progettuale - si legge -. Da qui l’idea condivisa dalle due società: occorre dare impulso al progetto, per cui se non sarà possibile farlo a San Siro verranno prese in considerazione opzioni alternative. Sostanzialmente una, l’ex area Falck di Sesto San Giovanni".