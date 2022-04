Niente più stadio in comune tra Inter e Milan? Questo lo scenario non scartato dalla Gazzetta dello Sport secondo la quale i nuovi proprietari dei rossoneri starebbero pensando proprio a costruire un impianto in solitaria, senza la condivisione con i cugini nerazzurri. Investcorp vuole mettere sul tavolo investimenti ingenti nel club rossonero anche per costruire in tempi brevi un impianto di proprietà. "E di proprietà esclusiva, non da condividere: questa è la novità che al momento in Grosvenor Street nessuno può confermare in via ufficiale, ma che è in linea con le logiche manageriali di Alardhi e della società - si legge -. Investcorp sa bene, ovviamente, dell’esistenza di un progetto condiviso con l’Inter e, anche per il rispetto di cui si diceva prima, si siederà al tavolo con il club nerazzurro senza alcuna preclusione o pregiudizio. Però nella testa di Alardhi non ci può essere la condivisione di quello che lui considera un luogo di culto per i tifosi: lo stadio deve essere rossonero in tutto e per tutto, deve accogliere gli appassionati 365 giorni all’anno, deve essere un posto esclusivo e aggregante, un punto di ritrovo per tutti e deve soddisfare le esigenze e le possibilità di chi può spendere tanto e di chi può permettersi solo cifre più contenute. Una visione profondamente diversa da quella mostrata da Elliott negli ultimi anni. E questo pensiero è in linea con il business plan di Investcorp che inizialmente era nato per i ricchi signori del golfo arabo, ma che poi, soprattutto da quando Alardhi è stato nominato presidente, si è aperto ai grandi gruppi di tutto il mondo e anche ai piccoli risparmiatori, alle famiglie e a chi pensa al futuro attraverso vari sistemi di accantonamento". Addio al progetto condiviso dunque?