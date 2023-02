Il Milan si è dato un ultimatum: entro aprile deciderà se rimanere a San Siro con l'Inter oppure se spostare il progetto altrove. La sensazione - riferita oggi dalla Gazzetta dello Sport - è che i rossoneri siano pronti a dare l'ok alla prima soluzione disponibile: il fattore tempo è preminente. "Mettendo quindi pressione sia sul Comune di Milano sia sull’Inter. Per questo Sesto San Giovanni, disposto ad accelerare assieme al Milan, ora è probabilmente favorito su San Siro, che ha più fascino ma anche una situazione politica molto complicata - spiega la rosea -. C’è sempre il caso-vincolo sul Meazza, la questione che al momento fa temporeggiare Palazzo Marino e che potrebbe anche congelare la “Cattedrale” firmata da Populous: spetterà a Emanuela Carpani, nuova sovrintendente all’Archeologia, decidere se lo stadio di oggi può davvero essere demolito come vogliono Inter e Milan. Se i due club avranno il via libera politico in tempi brevi, allora si potrà partire con la redazione del progetto esecutivo, che ha un costo di 40-50 milioni e sarebbe il primo, vero passo definitivo verso il nuovo San Siro. Se, invece, Milano non deciderà subito, lo scenario potrebbe cambiare davvero".