"Un altro sì al progetto del nuovo San Siro, ma è un altro sì condizionato". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport a proposito dell'ormai grottesco percorso che stanno compiendo i due club milanesi per ottenere l'ok alla costruzione di quello che sarà il nuovo stadio. "Inter e Milan dopo il dibattito pubblico ricevono l’importante ok del Consiglio comunale. Non era per niente scontato, la maggioranza del sindaco Beppe Sala si è spaccata ma alla fine si è arrivati all’approvazione politica - si legge -. Che nei prossimi giorni, forse già il 29 dicembre, sarà seguita anche dall’ulteriore sì della Giunta di Palazzo Marino. Ci sono, però, una serie di paletti che i due club dovranno studiare molto bene prima di poter andare avanti con il progetto comune di un San Siro senza il Meazza ma con un nuovo stadio".