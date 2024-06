Spalletti studia l'Italia da opporre alla Croazia lunedì sera, quando è in programma la sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. La Gazzetta dello Sport ipotizza un paio di cambi di formazione: Di Lorenzo dovrebbe lasciare il posto all'interista Darmian. Probabile anche la panchina per Jorginho: al suo posto potrebbe spuntarla Fagioli, mentre "una terza via potrebbe essere quella di alzare Barella sulla trequarti, al posto del deludente Frattesi, e affiancare Cristante a Fagioli in mediana".