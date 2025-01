Ottava vittoria di fila in trasferta in campionato per l'Inter e conto aperto con i clean-sheet lontano da San Siro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quella di Lecce è stata la settima partita consecutiva senza che Sommer incassasse nemmeno una rete: l'ultimo gol al passivo fuori casa risale allo scorso 28 settembre, quando la squadra di Inzaghi passò a Udine per 3-2, subendo il secondo gol da Lucca nei minuti finali.

Soltanto il Milan ha fatto registrare più clean-sheet di fila in trasferta nella storia della Serie A: furono otto, tra il novembre 1993 e il marzo 1994 .