"Dopo mesi in bilico tra Milano e Parigi, dopo essere stato strattonato verso la Francia dall’emiro del Qatar e riportato di peso a Milano da Steven Zhang, Milan Skriniar ha finalmente proferito parola. Ma, come spesso capita, è più il non detto che il detto a far pensare: niente allarmismi, certo, ma la spia di una situazione in divenire attorno al suo contratto che muore il 30 giugno 2023". La Gazzetta dello Sport, analizzando le dichiarazioni di ieri dello slovacco, instilla ancora il dubbio sulla sua permanenza a Milano, nonostante poi le sue dichiarazioni a Mediaset. "Una piccola rassicurazione è quindi arrivata, ma dietro al tattico mutismo sul contratto c’è anche la comprensibile incertezza su ciò che sarà. La partita rinnovo è aperta, nonostante il normale dislivello sulle cifre con gli alieni del Psg: a Parigi lo slovacco avrebbe guadagnato fino a 9 milioni compresi i bonus, mentre l’offerta interista può spingersi massimo a 6. Si inizierà a discutere per davvero durante la sosta per le nazionali, ma non sarà una trattativa semplice anche perché lassù, appollaiato sul trespolo, c’è ancora il Psg: potrebbe tornare alla carica già a gennaio e più volte ha minacciato di portarlo via a zero".