Gennaio e febbraio determinanti per la corsa scudetto? Questa è l'idea di Marotta e, probabilmente, di tutta l'Inter. Ed è esattamente per questa ragione che l'obiettivo principale di questa fase di stagione è quello di ottenere il pass diretto agli ottavi di Champions senza passare dal playoff.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha un progetto chiaro e semplice: conquistare uno dei primi otto posti in Europa per poi avere più libertà proprio tra gennaio e febbraio, quando probabilmente l'ammucchiata in testa alla classifica di Serie A inizierà a diradarsi. In questo modo, il calendario di inizio 2025 sarebbe parecchio più leggero e i nerazzurri potrebbero dedicarsi "solo" agli impegni nostrani tra Serie A e Supercoppa.

Secondo la rosea, dunque, il pensiero è al momento fisso sul Lipsia che arriverà martedì subito dopo il passaggio al Bentegodi, mentre il 10 dicembre si viaggia a Leverkusen per sfidare il Bayer di Xabi Alonso. Sommare punti – perché no, magari farne 6 – porterebbe ad avere un piede e mezzo negli ottavi programmati più in là, a marzo.