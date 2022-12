Tutto gira attorno a Brozovic . Analizzando le possibili novità tattiche e di formazione dei club du Serie A in vista della ripresa del campionato fissata a gennaio, La Gazzetta dello Sport p one l'accento sulle condizioni del centrocampista croato. "Se sta bene, gioca davanti alla difesa con Calha e Barella - ipotizza il quotidiano -. Però le sue condizioni preoccupano: è pronto il piano-B con Calha play arretrato e Mkhitaryan in mezzala. Così l’Inter ha recuperato nel momento difficile.

Inzaghi riparte dalla difesa solida degli ultimi tempi, con Acerbi al centro. Sembra pronto per tornare Gosens, anche se Dimarco è il titolare. In attacco il progetto sarebbe ricomporre la LuLa, ma per Lautaro resta il dubbio come per Paredes: il rientro poco prima della sfida dopo legittimi festeggiamenti. In caso, coppia Dzeko-Lukaku".