Dopo i rumors, giovedì il Consiglio federale ratificherà la nuova regola proposta dalla Lega per le panchine in Serie A: dal prossimo campionato potranno sedersi in panchina ben 15 giocatori e non più solo 12. "Già da un paio d’anni se ne potevano portare in panchina, adesso se ne aggiungono altri tre - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Come dire, basta sacrificati in tribuna. In campo ci andrà più o meno l’intera rosa. E se contiamo gli inevitabili infortunati che ogni squadra avrà, ci sarà spazio per molti giovani, se si vorrà riempire tutti gli spazi (non è obbligatorio, ovviamente). I cambi saranno sempre un massimo di cinque divisi in tre slot, che diventano quattro se uno si fa durante l’intervallo".