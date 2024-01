Serie A a 18 squadre? Le big spingono, le medio-piccole frenano. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri, nell'assemblea di Lega, la questione non era all'ordine del giorno e la chiacchierata è stata solamente informale. Nessun accordo e scarse possibilità di trovarlo da qui a breve.

Gravina, però, ha già informato che c'è urgenza di riformare il calcio italiano e i giorni passano inesorabili. L'11 marzo ci sarà un'assemblea straordinaria e in quella sede, senza un accordo, sarà tolto l’obbligo d’intesa che permette alle singole componenti di bloccare la riforma. A quel punto - come spiega la Gazzetta - la strada sarebbe più sgombra per il taglio di due squadre dalla Serie A.