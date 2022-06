Stefano Sensi può diventare un giocatore del Monza. Ieri incontro in sede Inter per Adriano Galliani che ha confermato la trattativa per il centrocampista nerazzurro: manca solo l'ok dell'ex Sassuolo per il prestito ai brianzoli. "Al netto delle condizioni fisiche del giocatore, è molto probabile che Giovanni Stroppa gli darebbe le chiavi del centrocampo - conferma la Gazzetta dello Sport -. La qualità di Sensi è innegabile, semmai va valutata la sua tenuta fisica. Nel 3-5-2 di partenza potrebbe essere il regista, quello che scandisce il tempo. O una mezzala pensante, meno dinamica ma più ragionatrice, nel caso si volesse tenere più sostanza difensiva nel cuore della mediana".