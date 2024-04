Possibili problemi di ordine pubblico in vista per Milano. Lunedì prossimo, infatti, proprio nel derby, l'Inter potrebbe vincere il suo ventesimo scudetto: ai nerazzurri servirà battere i cugini rossoneri per ottenere la matematica certezza tricolore. E con la partita che tecnicamente si gioca in casa del Milan, l'allerta è grande.

Il prefetto di Milano incontrerà le forze dell'ordine e i dirigenti interisti per un piano dettagliato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, ci saranno diversi temi da affrontare: dalle zone della città in cui concentrare gli agenti fino al tragitto preciso del bus scoperto. Il primo giorno scelto per il torpedone da San Siro al Duomo con l'atteso bagno di folla per le vie del centro sarebbe martedì 23, quello immediatamente successivo al derby. Mentre è ancora da valutare la possibilità di un maxi-schermo.

Non ci sarà richiesta di orario anticipato per il calcio d'inizio, ma potrebbe esserci quella di giocare nel pomeriggio contro il Torino in caso di festa rinviata. Se lo scudetto arrivasse in quell'occasione - come sottolinea la rosea - il pullman scoperto dovrebbe mettersi in moto subito dopo il match.

L'urgenza per le forze dell'ordine, ovviamente, è quella di ridurre al minimo i contatti tra i tifosi e i tanti lavoratori che lunedì termineranno il turno più o meno nel momento in cui San Siro inizierà a riempirsi.