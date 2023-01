Il -13 virtuale dalla vetta dell'Inter dopo la vittoria del Napoli a Salerno non ha cambiato il sentimento di Riyadh, quando squadra, staff tecnico e Zhang si sono trovati concordi sulla voglia di provare a inseguire lo scudetto. Stasera, si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri dovranno dare una risposta convincente contro l'Empoli, prendendosi i tre punti anche per evitare di girare a metà campionato col punteggio più basso delle ultime sei stagioni, ovvero dal primo anno di Spalletti in poi.