Sarà turnover. E stavolta pure profondo. Un po' per necessità e un po' per scelta, Inzaghi modifica la sua Inter titolare. Oggi a Salisburgo, come annunciato ieri dallo stesso tecnico nerazzurro, certamente saranno titolari Frattesi e Sanchez. Ma i cambi non saranno solo loro due.

Con Pavard ko un mese e mezzo, Cuadrado ancora ai box e Dumfries affaticato, potrebbe fare il suo esordio dal 1' (ed assoluto in Champions) il giovane Bisseck, in modo da spostare Darmian nel ruolo di quinto a destra. Riposo anche per Dimarco e Lautaro: dentro Carlos Augusto a sinistra e, come detto, il cileno in attacco. Lo conferma la Gazzetta dello Sport.