Terzo e ultimo duello ritenuto cruciale in vista del derby dalla Gazzetta dello Sport è quello sulla fascia tra Dumfries e Theo Hernandez. Finora, tra l'olandese e il francese sono sempre state scintille in campo. "Gambe rubate all’atletica. Hernandez ci sembra più sprinter e Dumfries più quattrocentista, ma il substrato è comune, una enorme capacità di scappare via con progressioni inarrestabili - scrive la rosea -. Hernandez è più bravo nel tiro in diagonale, Dumfries è un falco del colpo di testa sul secondo palo. Hernandez avrà davanti a sé Leao, l’altra freccia rossonera. Dumfries si appoggerà sulle coperture di Skriniar, sempre che nella notte lo slovacco non sia stato venduto al Psg (si scherza, ma neppure troppo). Sarà una fascia esagerata, a differenza dell’altra più normale, perché abitata da Saelemakers o Messias su un versante e da Dimarco o Darmian sull’altro".