Il nome di Gianluca Scamacca non è sparito dai radar delle big italiane nonostante la pessima stagione in Premier League nel West Ham e l'operazione al ginocchio. "La pista regina resta sempre quella di Torino, considerato che il club bianconero tiene in sospeso il futuro di Dusan Vlahovic - spiega la Gazzetta dello Sport -. Non è un mistero che se il serbo dovesse lasciare, la candidatura di Scamacca verrebbe presa in considerazione, a prescindere dagli ultimi guai fisici. Il suo nome viene associato anche a Inter e Milan, altre sue pretendenti storiche".