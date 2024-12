Trentasei anni e non sentirli. O quasi. Oggi Alexis Sanchez festeggia il compleanno e potrebbe fare il proprio debutto in stagione con l'Udinese dopo l'infortunio che l'ha messo ko in questi primi mesi del suo ritorno in Friuli. E sarebbe un debutto da ex, considerando che si gioca a San Siro contro l'Inter. "Potrebbe anche partire titolare", ha detto il tecnico Runjaic. Ma difficilmente sarà così.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il cileno non ha messo assieme neanche un minuto di gioco quest’anno. Impossibile che ne faccia 90 in una serata che si preannuncia fredda, ma dopo quanto dichiarato dal suo allenatore è legittimo aspettarsi la prima apparizione stagionale.