Alexis Sanchez è tornato in Italia. Attualmente è in Toscana e aspetta notizie sul suo futuro. Non facile da decifrare, come spiega La Gazzetta dello Sport. "Pensa di meritare un torneo top, continua a rifiutare altre destinazioni, ma non sono molte le squadre in grado di garantirgli uno stipendio simile", ovvero sette milioni netti l'anno. "Sembra quasi scontato che l’Inter, per uscire da un contratto con scadenza 2023, sarà costretta a concedere una buonuscita al cileno".